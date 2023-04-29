300 фактов о Екатеринбурге: столица стрит-арта

Факт № 92. Екатеринбург получил негласное звание столицы стрит-арта. Зародилось это направление в городе давно, еще в 1980-е, когда «народный дворник России» старик Б.У.Кашкин стал расписывать бетонные стены и мусорные баки. Его творчество практически не сохранилось, самое известное – это тропа Б.У.Кашкина во дворе на Ленина, 5. В 2009 году рисунки признали объектом культурного наследия, а в 2014 году закрасили.

В начале 2000-х в Екатеринбурге проводили фестиваль граффити «Длинные истории Екатеринбурга». С 2010 года – «Стенограффию», этот фестиваль до сих пор проходит в ежегодном формате. Правда, изменилась концепция: теперь уличные художники рисуют на заранее выбранных местах заранее одобренное властями. Зато в противовес появился партизанский «Карт-бланш». К слову, в 2019 году стритартеры устроили переписку в граффити на городских стенах. Одни писали: «Эта надпись сделана нелегально, как и другие работы на фестивале «Карт-бланш». Другие: «Эта надпись сделана легально, как и другие работы на фестивале «Стенограффия»». Потом эта надпись оказалась в рамочке из презерватива, затем вовсе поменяла смысл, потом была перекрашена и так далее.

Не фестивалями едиными. Тимофей Радя с его абажурами и надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем», шары-покеболы у театра драмы, Слава ПТРК и его рисунки, стена памяти у мемориала The Beatles, стена Цоя – известны и в Екатеринбурге, и за его пределами.