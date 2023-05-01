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Понедельник, 1 мая 2023, 13:28 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: четыре улицы Сталина и район имени вождя

Факт 94. В Свердловске существовало сразу четыре улицы Сталина. До 1961 года так назывался проспект Орджоникидзе. В 1930-е начала застраиваться еще одна улица Сталина, которую теперь все знают как улицу Мира. Третья находилась на Химмаше, сейчас это улица Димитрова, четвертая – на Уктусе, это Рощинская.

В 1931 году город разделили на три района: Ленинский, Сталинский и Октябрьский. В состав Сталинского вошли УЗТМ, Электромашины, площадки Станкостроя, железнодорожная станция Свердловск, застроенные части города с мельницами № 1 и № 2, заводами «Сталькан», «Металлист», хлебзаводом, спиртоводочным заводом, фабрикой-кухней, Втузгородком, Новым поселком и Шарташом. К Сталинскому району были присоединены Березовский, Ключевской и Среднеуральский поссоветы, Мостовской, Первомайский, Пышминский и Пышмино-Ключевской сельсоветы.

Через несколько лет Орджоникидзевский район, куда попал Уралмашзавод, отделился. После войны другая часть территории стала отдельным районом, Кировским. А то, что осталось и носило имя Сталина, было фактически центром города. В 1956 году Сталинский район прекратил свое существование.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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