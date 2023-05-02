300 фактов о Екатеринбурге: общепит появился в городе в 1787 году

Факт № 95. Официально первый ресторан в Екатеринбурге открылся в 1887 году, но только на время Сибирско-Уральской промышленной выставки. Еще спустя 14 лет появился первый постоянный ресторан Василия Залазаева «Медведь».

Но первые предпосылки к зарождению общепита были намного раньше. Еще в 1787 году в городе открылся первый постоялый двор или трактир, который содержали братья Дубровины. Там можно было переночевать и получить водку, виноградные вина, чай, табак и прочее.

Однако активно общепит стал развиваться только в начале ХХ века. К 1914 году в Екатеринбурге, по разным данным, было более десяти заведений.