300 фактов о Екатеринбурге: в центре города работали легальные дома терпимости

Факт № 97. Во второй половине XIX века в Екатеринбурге стали открываться дома терпимости. Отчасти роль сыграла армия – солдаты и офицеры вернулись после войны с Наполеоном из Европы, где познакомились с таким явлением. В итоге к концу XIX века в городе работало несколько десятков домов терпимости, в каждом из которых находилось от 4 до 10 девушек. Все они были поставлены на учет и получали билет желтого цвета. Девицы должны были проходить регулярные медосмотры, но часто их избегали. Врачи говорят, что больных было много.

Как рассказали в Музее истории Екатеринбурга, дома терпимости располагались в квартале от нынешнего проспекта Ленина до улицы Первомайской. Там регулярно толпились пьяные мужчины, происходили драки. Естественно, жильцы соседних домов пытались бороться с домами терпимости, но безуспешно.

Наибольшее количество легальных и нелегальных домов терпимости в Екатеринбурге появилось в годы Первой мировой войны, когда население города резко увеличилось за счет прибывших сюда солдат. Решение о закрытии домов терпимости приняла уже советская власть, в декабре 1917 года. Но как явление они еще долгое время не исчезали.