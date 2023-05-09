300 фактов о Екатеринбурге: конфуз маршала Жукова с конем

Факт № 101. Четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков с 1948 по 1958 годы проживал в Свердловске, командуя войсками Уральского военного округа. Во время одного из военных парадов на площади 1905 года с героем Великой Отечественной войны произошел конфуз.

По словам очевидцев, Жуков совершал объезд войск на коне. И внезапно на его пути возник фотокорреспондент «Областной газеты» Игорь Пашкевич, который, щелкая аппаратурой, стал выбирать наиболее удобные позиции для фотографирования. По всей видимости, жеребец командующего испугался фотовспышки и встал на дыбы. Его задние ноги поскользнулись на трамвайных рельсах, и конь повалился на бок, опрокинув всадника. Впрочем, Жуков быстро поднялся и прошел на трибуну.

«Все присутствовавшие на площади, наблюдая это непредвиденное происшествие, вначале испугались, а потом были просто восхищены ловкостью и хладнокровием маршала, вышедшего из создавшейся ситуации», – рассказывал в своих воспоминаниях легендарный свердловский сыщик Олег Чернов.

Ходят легенды, что именно из-за этого случая в Свердловске военные парады в Советском Союзе стали принимать на автомобилях, а не на лошадях. Хотя на самом деле замена произошла только в 1953 году после смерти Иосифа Сталина, который как раз настаивал на участии конных всадников в парадах Победы.

Подробнее о жизни Георгия Жукова на Урале можно почитать в нашем спецпроекте «Архивные дела».