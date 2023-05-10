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Среда, 10 мая 2023, 13:15 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: сто лет назад горожане ездили на курорты пить кумыс

Факт 102. С конца XIX века жители Екатеринбурга начали выезжать на курорты. Позволить себе отдых на юге могли единицы, потому что это было не всем по карману. Тогда горожане стали осваивать местные «воды» и «грязи», чтобы поправить здоровье летом. Тогда же началось и развитие уральских курортов.

Как рассказывала кандидат исторических наук Ольга Яхно в проекте «История повседневности», сезон начинался в конце мая и длился до начала августа. В основном екатеринбуржцы выезжали на Курьинские, Сергинские и Обуховские воды. Там были залы, где люди могли пить воду из минеральных источников, а также специальные места, где принимали грязевые ванны. А вот гостиниц в тот момент почти не было, поэтому горожане снимали дома или комнаты в ближайших деревнях. Дом на рубеже XIX-XX веков обходился в 100 рублей за сезон, а комната – в 20-25 рублей. Но горожане жаловались на неразвитую инфраструктуру курортов и разницу в питании у разных домовладельцев.

Еще одним видом курортов были «кумысные». В башкирских и татарских селах региона жителей Екатеринбурга летом привлекали для оздоровления правильным питанием и экзотическим напитком.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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