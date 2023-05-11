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Четверг, 11 мая 2023, 15:07 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Самая страшная тюрьма для староверов

Факт 103. В дореволюционном Екатеринбурге было много старообрядцев, которые появились здесь одновременно с заводами Демидовых. Иногда власти смотрели на раскольников сквозь пальцы, потому что они составляли основную часть рабочих, но иногда – жестоко преследовали.

В 1737 году горный начальник Василий Татищев, один из отцов-основателей Екатеринбурга, приказал построить специальную тюрьму, предназначенную именно для староверов, – в месте, которое тогда называлось Заречный Тын. Сейчас это – территория спортивного комплекса «Динамо», рядом, в переулке Красном и на новой Олимпийской набережной, расположены жилые дома.

Сайт последователей старообрядческой церкви говорит об этом месте так: «Это была одна из самых жестоких тюрем для старообрядцев…Имя ей было «Заречный тын» (тын на острове») – эта тюрьма стала символом урало-сибирского мученичества».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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