300 фактов о Екатеринбурге: раньше в Исети устраивали массовые купания

Факт № 105. Сегодня в Городском пруду и Исети купаться не рискнет ни один житель Екатеринбурга. Но всего полтора века назад в самом центре города располагались купальни. В специальных местах устанавливали кабинки для переодевания и мостки, по которым было удобно заходить в воду. Делали это для того, чтобы екатеринбуржцы не раздевались хаотично где попало. Например, купальня была устроена в 1880 году у Царского моста на Исети.

Зимой, когда Городской пруд замерзал, здесь было популярное место для массовых гуляний низших классов населения. Прямо на льду устанавливались балаганы, в которых выступали циркачи, сидели гадалки. Также популярной зимней забавой было катание с гор.