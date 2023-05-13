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Суббота, 13 мая 2023, 14:09 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: раньше в Исети устраивали массовые купания

Факт № 105. Сегодня в Городском пруду и Исети купаться не рискнет ни один житель Екатеринбурга. Но всего полтора века назад в самом центре города располагались купальни. В специальных местах устанавливали кабинки для переодевания и мостки, по которым было удобно заходить в воду. Делали это для того, чтобы екатеринбуржцы не раздевались хаотично где попало. Например, купальня была устроена в 1880 году у Царского моста на Исети.

Зимой, когда Городской пруд замерзал, здесь было популярное место для массовых гуляний низших классов населения. Прямо на льду устанавливались балаганы, в которых выступали циркачи, сидели гадалки. Также популярной зимней забавой было катание с гор.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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