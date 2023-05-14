300 фактов о Екатеринбурге: 60 лет назад родились 11 Фиделей

Факт № 106. Во времена СССР Свердловск был закрытым для иностранцев городом, но некоторым высоким гостям въезд разрешали. Например, кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Его визит в страну Советов продлился 40 дней, а в столице Урала он был два дня, 13 и 14 мая 1963 года. Он посетил в том числе Уралмашзавод, где произнес трехчасовую речь для всех желающих.

А после отъезда Кастро загсы Свердловска зарегистрировали 11 новорожденных с именем Фидель. Политик, очевидно, весьма впечатлил будущих родителей.