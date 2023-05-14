российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 14 мая 2023, 15:39 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: 60 лет назад родились 11 Фиделей

Фото: ГКУ СО «Центр документации общественных организаций Свердловской области»

Факт № 106. Во времена СССР Свердловск был закрытым для иностранцев городом, но некоторым высоким гостям въезд разрешали. Например, кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Его визит в страну Советов продлился 40 дней, а в столице Урала он был два дня, 13 и 14 мая 1963 года. Он посетил в том числе Уралмашзавод, где произнес трехчасовую речь для всех желающих.

А после отъезда Кастро загсы Свердловска зарегистрировали 11 новорожденных с именем Фидель. Политик, очевидно, весьма впечатлил будущих родителей.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: раньше в Исети устраивали массовые купания / 300 фактов о Екатеринбурге: как утверждали герб и флаг / 300 фактов о Екатеринбурге. Самая страшная тюрьма для староверов / Улица Бориса Ельцина преобразится к 300-летию Екатеринбурга (ФОТО) / 300 фактов о Екатеринбурге: сто лет назад горожане ездили на курорты пить кумыс / 300 фактов о Екатеринбурге: конфуз маршала Жукова с конем / 300 фактов о Екатеринбурге. Отсюда звучал голос Левитана: «От советского информбюро» / 300 фактов о Екатеринбурге. Старинная усадьба с подземными ходами и страшными тайнами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,