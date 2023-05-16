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Вторник, 16 мая 2023, 14:19 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: гостиница «Исеть» когда-то была малосемейкой

Факт № 108. Легендарная гостиница «Исеть», которая сегодня является одним из визуальных символов Екатеринбурга, когда-то была обычным общежитием для одиноких сотрудников НКВД и командированных.

Жилой комплекс, который сегодня все называют Городком Чекистов, строился в Свердловске в начале 1930-х годов. Несомненной доминантой было 11-этажное здание подковообразной формы на углу Ленина – Луначарского. Предполагалось, что жить здесь будут одинокие и командированные сотрудники НКВД («Дом образцового быта для малосемейных и одиноких»). Но молодых семей среди сотрудников ведомства становилось все больше, и «Исеть» стала настоящим общежитием. Всего в нем было 100 жилых комнат.

На первом этаже здания был универмаг, а еще пункты приема почты и заказов на ремонт мебели. Работала фабрика-кухня для обеспечения питания жителей квартала, потому что в самих квартирах кухонь не было. В качестве общежития «Исеть» просуществовала до 1958 года, а в 1962-м после реконструкции здесь открыли гостиницу на 97 номеров. Сначала она носила название «Спорт». На крыше здания в советские годы размещалась крупная надпись «Вперед к коммунизму». Проработала гостиница до 2002 года, затем – с 2006 по 2013 годы. С тех пор здание пустует, за исключением первого этажа, где расположены рестораны.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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