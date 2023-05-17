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Среда, 17 мая 2023, 13:40 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: на месте Ботанического сада раньше была бойня

Факт № 109. Ботанический сад на привычном екатеринбуржцам месте решили открыть только в 1937 году. Тогда эту площадку называли 137-м кварталом на улице 8 Марта. Здесь располагались питомник крупных деревьев, городская бойня, автомеханические мастерские, дом инвалидов. Только спустя два года новый участок был узаконен.

В феврале 1945 года Ботанический сад стал частью УФАН СССР. В учреждении не только занимались наукой, но и создали свой дендрарий. Сначала в коллективе было менее десяти сотрудников, но в годы войны сюда эвакуировали многих научных сотрудников из столичных институтов. Ученые культивировали лекарственные растения и изучали сельскохозяйственную продукцию, которая должна была пополнить продовольственную базу Урала.

Кстати, самый первый ботанический сад работал на месте нынешней Зеленой Рощи. Его закрыли, когда началось строительство больницы специального назначения.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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