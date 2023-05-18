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Четверг, 18 мая 2023, 14:45 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: в честь города назвали подводную лодку

Фото: e-wiki.org

Факт № 110. Один из атомных подводных крейсеров стратегического назначения назван в честь столицы Урала. Крейсер построили в 1984 году в Северодвинске, служит он на Северном флоте. Порт приписки – Гаджиево.

Между подводной лодкой и властями Екатеринбурга уже 20 лет существуют тесные партнерские отношения. При Екатеринбургской думе был создан Фонд помощи морякам-подводникам. Он начинал с отправки подшефным экипажам предметов самой первой необходимости – мыла, зубной пасты, теплых одеял и формы. Также фонд регулярно возил на базу моряков в Гаджиево популярных артистов – группы «Чайф», «Смысловые галлюцинации», команду КВН «Уральские пельмени».

В 2011 случился пожар в плавучем доке судоремонтного завода в Росляково, огонь перекинулся на корпус лодки. Был нанесен ущерб резиновому покрытию судна, поврежден гидролокатор. СМИ сообщали, что на борту находился боеприпас, а это риск крупной радиационной катастрофы.

Срок эксплуатации «Екатеринбурга» истекает. Лодку должны были списать еще в 2022 году, но сообщений об этом найти не удалось.

Фото: e-wiki.org

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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