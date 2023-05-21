300 фактов о Екатеринбурге: первый в России музей камнерезного искусства

Факт № 113. В самом центре Екатеринбурга, в особняке бывшей Горной аптеки, находится Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Это первый в России музейный проект подобного профиля, созданный в 1992 году.

В коллекции музея хранятся произведения уральских мастеров, изготовленные за последние десять веков, изделия знаменитой фирмы Фаберже и императорской Екатеринбургской гранильной фабрики. Часы, шкатулки, вазы и даже карты из малахита, яшмы и мрамора могут впечатлить ценителей камнерезного дела. Здесь также можно найти старинные книги, предметы из серебра, уникальные панно на сюжеты уральских сказов Павла Бажова и экспозицию минералов Уральских гор.

Кстати, идея создания музея камнерезного искусства в Екатеринбурге появилась еще в конце XIX века. Ее высказывал известный художник Алексей Денисов-Уральский, но не смог реализовать. Лишь спустя сто лет усилиями уральских музейщиков появилась программа «Мир камня» на базе областного краеведческого музея, которая затем превратилась в отдельный тематический музей.