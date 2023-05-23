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Вторник, 23 мая 2023, 14:04 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: Свердловская филармония стала третьей в стране после столичных

Факт № 115. Свердловская филармония была создана в 1936 году на базе Симфонического оркестра Свердловского радиокомитета, хора Облпрофсовета, артистических сил областных театров. Она стала третьей – после Московской и Ленинградской филармоний – государственной концертной организацией страны.

В том же году прошел и первый филармонический сезон. Оркестр, созданный Марком Паверманом, выступил под управлением американского маэстро Владимира Савича. В первые годы жителей Свердловска радовали концертами с участием народной артистки СССР Антонины Неждановой и дирижера Николая Голованова, артистки Большого театра Ксении Дзержинской и дирижера Анатолия Людмилина. Проходили гастроли немецких дирижеров Оскара Фрида и Георга Себастьяна, американского дирижера Владимира Савича. А в конце 1930-х – начале 1940-х годов в Свердловске впервые были представлены симфонии Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна.

В начале Великой Отечественной войны симфонический оркестр в Свердловске расформировали, а многие музыканты ушли на фронт. Оставшиеся выступали в клубах, на агитпунктах и в госпиталях. Первым послевоенным сезоном стал сезон 1945-1946 годов.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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