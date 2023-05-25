российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 мая 2023, 13:44 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Гене Букину

Факт № 117. На российском телевидении с 2006 по 2013 годы выходил сериал «Счастливы вместе». Ситком был так популярен, что его главный герой – продавец обуви Гена Букин – удостоился собственного памятника в Екатеринбурге. Бронзовое изваяние находится рядом с торговым центром «Гринвич». По сценарию сериала, именно на этом месте был магазин, где работал глава комичного семейства.

Памятник Гену Букину установили на улице Вайнера в феврале 2011 года. Персонаж изображен в своей любимой позе – в левой руке он держит женскую туфельку, а большой палец правой руки заткнут за ремень брюк. На открытие скульптуры приезжал актер Виктор Логинов, исполнивший роль Букина в «Счастливы вместе». «Я буду счастлив понимать, что жизнь прожита не зря, если когда-нибудь молодой человек скажет своей девушке: «Жду тебя в пять около Букина». Это дорогого стоит», – с улыбкой говорил тогда артист.

К слову, памятник Гене Букину в Екатеринбурге до сих пор пользуется популярностью у туристов из других городов России.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: старейший театральный фестиваль Урала / 300 фактов о Екатеринбурге: Свердловская филармония стала третьей в стране после столичных / 300 фактов о Екатеринбурге. Уральское холмсианское общество и памятник Холмсу и Ватсону / 300 фактов о Екатеринбурге: первый в России музей камнерезного искусства / 300 фактов о Екатеринбурге. Крокодил в Исети оказался фейком / 300 фактов о Екатеринбурге: жетоны из московского метро / 300 фактов о Екатеринбурге: в честь города назвали подводную лодку / Микровыставка, шоу двойников, концерты и перформансы: что ждет Екатеринбург на «Ночи музеев»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,