300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Гене Букину

Факт № 117. На российском телевидении с 2006 по 2013 годы выходил сериал «Счастливы вместе». Ситком был так популярен, что его главный герой – продавец обуви Гена Букин – удостоился собственного памятника в Екатеринбурге. Бронзовое изваяние находится рядом с торговым центром «Гринвич». По сценарию сериала, именно на этом месте был магазин, где работал глава комичного семейства.

Памятник Гену Букину установили на улице Вайнера в феврале 2011 года. Персонаж изображен в своей любимой позе – в левой руке он держит женскую туфельку, а большой палец правой руки заткнут за ремень брюк. На открытие скульптуры приезжал актер Виктор Логинов, исполнивший роль Букина в «Счастливы вместе». «Я буду счастлив понимать, что жизнь прожита не зря, если когда-нибудь молодой человек скажет своей девушке: «Жду тебя в пять около Букина». Это дорогого стоит», – с улыбкой говорил тогда артист.

К слову, памятник Гене Букину в Екатеринбурге до сих пор пользуется популярностью у туристов из других городов России.