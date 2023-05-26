300 фактов о Екатеринбурге. Рок-клуб «Сфинкс»

Факт № 118. Поскольку Свердловск-Екатеринбург с конца 1980-х годов являлся одной из признанных столиц отечественного рока, появление в нем рок-клубов было только вопросом времени.

Первым и самым известным таким клубом стал «Сфинкс», который открылся в 1992 году в здании Екатеринбургского дорожно-строительного колледжа на Первомайской, 73. Место быстро стало очень популярным у молодежи. Здесь играли и уже заслужившие славу группы, например, «Агата Кристи», и менее известные коллективы. Например, в «Сфинксе» выступали «Смысловые галлюцинации», «Чичерина», «Сансара», «Сахара», Black Cat Bones и другие. Вечеринки в «Сфинксе» (или «Свинарнике», как называли его неформалы), часто продолжались до утра.

В 1997 году «Сфинкс» стал муниципальным учреждением, единственным рок-центром в стране, финансируемым из городского бюджета. Некоторые объясняли это тем, что в клубе выступал со своей группой Black Cat Bones Стас Чернецкий, сын мэра.

Но в 2001 году техникум не продлил рок-центру договор аренды, и заведению пришлось съехать на Эльмаш. На новом месте ему уже не удалось добиться прежней популярности.