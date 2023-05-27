российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 мая 2023, 20:29 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: «Коляда-Plays» появился раньше «Коляда-театра»

Факт № 119. С 20 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет уже XVI фестиваль «Коляда-Plays», который у многих ассоциируется с «Коляда-театром». Однако интересно, что фестиваль появился за семь лет до того, как Николай Коляда получил документы о создании собственного частного театра.

Впервые «Коляда-Plays» прошел в 1994 году на сцене Свердловского академического театра драмы. Идею тогда поддержал Михаил Сафронов, и в Екатеринбург приехали 18 коллективов из разных городов России. Все спектакли были по пьесам Николая Коляды. Потом был 14-летний перерыв, и только с 2008 года фестиваль стал ежегодным. Суть его тоже изменилась: теперь в афише – постановки по пьесам современных уральских драматургов, а не только Коляды. Это позволяет зрителям познакомиться с разными гранями уральской школы драматургии.

А сам «Коляда-театр» появился в 2001 году. Именно тогда Николай Коляда получил официальные документы о создании некоммерческого партнерства. До 2004 года у театра не было ни площадки, ни постоянной труппы. И только в мае 2004 г. театр получил площадку в подвале Краеведческого музея на пр. Ленина 69/10. Но это уже другая история.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Рок-клуб «Сфинкс» / 300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Гене Букину / 300 фактов о Екатеринбурге: старейший театральный фестиваль Урала / 300 фактов о Екатеринбурге: Свердловская филармония стала третьей в стране после столичных / 300 фактов о Екатеринбурге. Уральское холмсианское общество и памятник Холмсу и Ватсону / 300 фактов о Екатеринбурге: первый в России музей камнерезного искусства / 300 фактов о Екатеринбурге. Крокодил в Исети оказался фейком / 300 фактов о Екатеринбурге: жетоны из московского метро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,