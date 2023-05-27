300 фактов о Екатеринбурге: «Коляда-Plays» появился раньше «Коляда-театра»

Факт № 119. С 20 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет уже XVI фестиваль «Коляда-Plays», который у многих ассоциируется с «Коляда-театром». Однако интересно, что фестиваль появился за семь лет до того, как Николай Коляда получил документы о создании собственного частного театра.

Впервые «Коляда-Plays» прошел в 1994 году на сцене Свердловского академического театра драмы. Идею тогда поддержал Михаил Сафронов, и в Екатеринбург приехали 18 коллективов из разных городов России. Все спектакли были по пьесам Николая Коляды. Потом был 14-летний перерыв, и только с 2008 года фестиваль стал ежегодным. Суть его тоже изменилась: теперь в афише – постановки по пьесам современных уральских драматургов, а не только Коляды. Это позволяет зрителям познакомиться с разными гранями уральской школы драматургии.

А сам «Коляда-театр» появился в 2001 году. Именно тогда Николай Коляда получил официальные документы о создании некоммерческого партнерства. До 2004 года у театра не было ни площадки, ни постоянной труппы. И только в мае 2004 г. театр получил площадку в подвале Краеведческого музея на пр. Ленина 69/10. Но это уже другая история.