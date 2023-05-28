300 фактов о Екатеринбурге: студенческие годы Александра Башлачева прошли в общаге на Большакова

Факт № 120. В 1980-е годы в Свердловске жил известный поэт и музыкант Александр Башлачев, который впоследствии говорил, что Урал оказал на него огромное влияние, и написал об этом песню «Поезд № 193» (Свердловск – Ленинград). Башлачев приехал в город в 1978 году и поступил на журфак Уральского государственного университета. Как иногороднему, Балшлачеву дали комнату в общежитии № 3 на улице Большакова. И до сих пор первокурсников вуза водят на экскурсии в «ту самую 225-ю». Хотя на самом деле Александр прожил там недолго. Затем он переехал в хозяйственное помещение напротив женского туалета, а после – Башлачев и другие студенты журфака и архитектурного вуза – перебрались в особнячок на Сакко и Ванцетти.

В студенческие годы Башлачев уже писал стихи и музыку, давал квартирники для студентов. Первый большой концерт музыкант дал в общежитии Свердловского архитектурного института. В тот же период, по некоторым рассказам, он познакомился с Вячеславом Бутусовым. После переезда в Ленинград Башлачев еще несколько раз возвращался в Свердловск уже как известный андеграундный музыкант.

В Екатеринбурге с 2015 года с большим успехом идет спектакль «СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад». Напрямую Башлачев там не упоминается, создатели используют собирательный образ поэта и его музы.