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Вторник, 30 мая 2023, 12:45 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: здесь разработали первый в стране антибиотик

Факт 122. В Советском Союзе до 1941 года не было антибиотиков, и первый такой препарат был создан именно в Свердловске – ученым Исааком Постовским. Это была стратегическая задача, особенно, когда началась Великая Отечественная война. Свердловский химик, выпускник Мюнхенской высшей технической школы, Постовский за год со своей командой с кафедры органической химии УПИ создал первый отечественный антибактериальный синтетический препарат – сульфидин.

Лекарство было эффективным для лечения пневмонии и других бактериальных инфекций, в том числе – в условиях военно-полевой медицины, когда смертность от постоперационных заражений была крайне высока.

В первые два года войны с фронта на Урал приехали больше 400 тысяч раненых, для лечения которых развернули 49 госпиталей. В своих письмах они писали близким: «Меня отправили на Урал. Значит, выживу».

В 1946 году за работу по синтезу сульфидина Исаак Яковлевич Постовский получил Сталинскую премию. После войны он продолжил заниматься разработкой лекарств и соединений, необходимых для нужд промышленности.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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