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Четверг, 1 июня 2023, 13:21 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Самая старая школа в городе

Факт 124. Гимназия № 9 или «девятка», как ее называют екатеринбуржцы, была основана в 1861 году. Учебное заведение расположено в самом центре города – между площадью 1905 года и Плотинкой. До революции школа носила название «Мужская гимназия Его Императорского Величества Александра II». Именно в ее стенах усилиями преподавателей зародились Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) и краеведческий музей.

Во время Гражданской войны в 1919 году здание занял штаб Красной Армии, а через год там разместилось правление Пермской железной дороги. Школьники вернулись сюда только в 1928 году. Сначала в здании занимались ученики сразу нескольких школ, но в 1937 году местным гороно был издан указ об образовании средней школы № 9. Примечательно, что «девятка» вовсе не задумывалась как элитное учебное заведение, каковым является сейчас. Наоборот, в нее отправляли из других школ детей практически безнадежных.

В годы Великой Отечественной войны в школьном здании размещались эвакуационные госпитали.

В послевоенные годы специализация гимназии постепенно расширялась – от научно-технической к физико-математической и химической. Затем были добавлены медико-биологическая и экономическая специальности.

С 1993 года гимназия № 9 стала ассоциированной школой ЮНЕСКО, а в 1996 году получила статус «Муниципальная гимназия № 9». С 2000-х годов учебное заведение постоянно фигурирует в списке сильнейших школ России.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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