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Пятница, 2 июня 2023, 14:32 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: Свердловский рок-клуб

Факт 125. Свердловский рок-клуб появился в 1986 году и просуществовал до 1991 года. Клуб создавали по распоряжению Свердловского областного комитета КПСС, заявки подали 50 коллективов, из которых отобрали два десятка групп. В числе первых были «Наутилус», «Урфин Джюс», Настя, «Апрельский марш», «Чайф», «Агата Кристи». С таким составом Свердловский рок-клуб стал третьей столицей рока в СССР. Эмблемой рок-клуба (правда, не сразу) выбрали ворону с гитарой.

Президентом клуба и его основателем стал Николай Грахов. Его, композитора Александра Пантыкина и поэта Илью Кормильцева называют тремя китами уральского рока.

Последней группой, официально вступившей в Свердловский рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации». Но, конечно, история уральского рока на этом не закончилась. «Сансара», «Курара» известны далеко за пределами региона. Но многие из тех, кто стоял у истоков Свердловского рок-клуба уже или не выступают, или из концерта в концерт перепевают песни тридцатилетней давности, или делают новые проекты, но достаточно далекие от того, что пропагандировали в молодости.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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