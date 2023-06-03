300 фактов о Екатеринбурге. Здесь «воссоздали» Российскую империю

Факт № 126. В 2011 году екатеринбургский политик и бизнесмен Антон Баков заявил о воссоздании Российской империи (позднее – «Романовской империи»), которая, по его замыслу, должна была стать «единственным правопреемником государства, основанного Отцом Отечества Императором Всероссийским Петром Великим». Построить столицу империи предполагалось на атолле Суворова в Тихом океане. Планы Бакова по строительству империи менялись – например, в 2014 году он рассчитывал сделать это в Черногории.

Несколько лет назад Баков рассказал, что пытался договориться с Гамбией о строительстве искусственного острова, но правительство этой страны выступило с заявлением, что предложения Бакова незаконны, так как «Романовская империя» не настоящее государство, поэтому никаких меморандумов они подписывать не собираются. Наконец, в 2020 году Баков сообщил, что намерен построить государство на искусственных островах в нейтральных водах Средиземного моря.

Есть у виртуального государства и свой монарх. В 2014 году член дома Романовых князь Николай Кириллович был провозглашен регентом Российской Империи и членом наблюдательного совета Императорского дворцового фонда.