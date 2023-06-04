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Воскресенье, 4 июня 2023, 15:24 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Московское метро делали уральские спецы

Факт 127. Укрепительные конструкции – тюбинги – для тоннелей московского метро делали на заводе «Уралмаш». В 30-е годы прошлого века в Свердловске было отлито больше 60 тысяч таких деталей. Часть из них пошла на строительство станции «Комсомольская» и путей, ведущих к ней и от нее.

Интересно, что несмотря на важность заказа для завода «Уралмаш», его выполнение поручили самым молодым работникам, собственно, детали для московской станции метро «Комсомольская» сделали комсомольцы – но только уральские.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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