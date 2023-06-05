300 фактов о Екатеринбурге: театр «Провинциальные танцы» родился из театра моды

Факт № 128. Один из самых известных екатеринбургских танцевальных коллективов – «Провинциальные танцы» – когда-то был Театром моды. Его в 1989 году создал директор молодежного центра ДК Уралмаш Лев Шульман.

Но уже скоро стало понятно, что театр трансформируется: вместо постоянных дефиле здесь преобладали танцевальные занятия. И в 1990 году появляются «Провинциальные танцы», а спустя два года артистка Татьяна Баганова ставит для репертуара первый крупный спектакль. Еще год спустя именно Баганова возглавит театр – она является лидером труппы до сих пор.

«Провинциальные танцы» – хорошо известный коллектив не только в Екатеринбурге и России, но и за ее пределами. Труппа неоднократно получала «Золотую маску» в категории «современный танец». На Урал для работы с танцовщиками регулярно приезжают хореографы с разных континентов. А сами «провинциалы» побывали уже в десятках городов, объездив почти в 20 стран.

В 2010 году театр стал муниципальным, а в 2021-м переехал в здание бывшего кинотеатра «Колизей».