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Вторник, 6 июня 2023, 12:58 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Пушкин-каратист или поэт в сорочке

Факт 129. В Екатеринбурге есть два памятника и одна улица, посвященные «солнцу русской поэзии». Хотя Александр Пушкин никогда не бывал в городе, в 1899 году в честь его столетия появилась Пушкинская улица.

В советское время на Уралмаше установили бетонный памятник поэту. Он находится на улице Машиностроителей рядом с Уральским педагогическим университетом. Пушкин изображен на постаменте в полный рост в выходном костюме, автор скульптуры остался неизвестным.

Самый приметный памятник Александру Пушкину расположен в Литературном квартале. Бронзовый монумент работы Геворка Геворкяна был установлен 5 ноября 1999 года на пожертвования горожан к 200-летию со дня рождения поэта. Великий русский литератор изображен в ночной сорочке, с согнутыми руками, что символизирует неожиданность вдохновения. Городские остряки прозвали памятник «Каратист» и «Пушкин на скейтборде» за неестественное положение рук бронзового изваяния. Тем не менее у пятиметровой скульптуры любят собираться представители творческой интеллигенции.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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