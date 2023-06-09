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Пятница, 9 июня 2023, 13:12 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Комсомолу Урала

Факт 132. Памятник Комсомолу Урала – один из самых известных монументов советского периода истории города. Его создали в 1959 году скульптор Петр Сажин и архитектор Геннадий Белянкин.

Памятник изображает смело идущих вперед и в ногу девушку и юношу в форме физкультурников со знаменем. Идея марша символизирует организованность передовой советской молодежи. Постамент высотой 6,5 метра состоит из блоков серого гранита, которые в основании переходят в скалу. Высота бронзовых фигур – 4 метра (со знаменем – 6 метров).

За спинами фигур находится Вознесенская церковь, здание которой в советское время служило краеведческим музеем. Перед ними, по другую сторону улицы Карла Либкнехта, до 1976 года находился Ипатьевский дом, где расстреляли семью Романовых. Сейчас на этом месте стоит Храм на Крови. Поэтому, если смотреть на памятник сбоку, кажется, что комсомольцы Урала маршируют из одной церкви в другую.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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