300 фактов о Екатеринбурге. Сюда приезжал последний император Эфиопии

Факт № 133. Среди немногочисленных иностранных лидеров, которые посещали Свердловск в ту пору, когда он был закрытым городом, были и царствующие особы.

Так, в 1959 году наш город с визитом посетил последний император Эфиопии Тэфэри Мэконнын, коронованный под именем Хайле Селассие I, происходивший из легендарной династии царя Соломона. Сначала он прибыл в Москву, где решал торговые и экономические вопросы, а потом отправился в поездку по СССР.

Жители Свердловска встречали императора со словами: «Слава императору!». Селассие, как владельца золотых приисков и одного из самых богатых людей мира, заинтересовал геологический музей, где он уделил особое внимание малахиту. Также он изъявил желание посетить шахту «Южная» в Березовском.

Император потерял власть в результате революции в 1974 году.