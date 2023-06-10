российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 10 июня 2023, 12:44 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Сюда приезжал последний император Эфиопии

Факт 133. Среди немногочисленных иностранных лидеров, которые посещали Свердловск в ту пору, когда он был закрытым городом, были и царствующие особы.

Так, в 1959 году наш город с визитом посетил последний император Эфиопии Тэфэри Мэконнын, коронованный под именем Хайле Селассие I, происходивший из легендарной династии царя Соломона. Сначала он прибыл в Москву, где решал торговые и экономические вопросы, а потом отправился в поездку по СССР.

Жители Свердловска встречали императора со словами: «Слава императору!». Селассие, как владельца золотых приисков и одного из самых богатых людей мира, заинтересовал геологический музей, где он уделил особое внимание малахиту. Также он изъявил желание посетить шахту «Южная» в Березовском.

Император потерял власть в результате революции в 1974 году.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Комсомолу Урала / 300 фактов о Екатеринбурге: город появится на пятитысячной купюре / Бойцы стали лицами 300-летия Екатеринбурга / Обещали 240 миллиардов, а дали 69: что досталось Екатеринбургу к 300-летию / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь должна была пройти всемирная Универсиада-2023 / Ведущим шоу «Мисс Екатеринбург-300» станет Дмитрий Хрусталев / 300 фактов о Екатеринбурге. Пушкин-каратист или поэт в сорочке / 300 фактов о Екатеринбурге: театр «Провинциальные танцы» родился из театра моды

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,