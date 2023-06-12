300 фактов о Екатеринбурге: пятикратная столица

Факт № 135. Екатеринбург – столица Свердловской области, известный факт. Но не только.

В административно-территориальном делении Екатеринбург также стал столицей Уральского федерального округа, куда кроме Свердловской области входят Курганская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО и ЯНАО.

Екатеринбург – штаб Центрального военного округа. Это военно-территориальная единица Вооруженных сил, объединяющая 29 регионов страны. Кроме УрФО сюда входят Сибирский и Приволжский федеральные округа.

Екатеринбург – главный город Уральского округа Войск национальной гвардии. Регионы совпадают с теми, что входят в УрФО, но это не административно-территориальное деление, а военное, не все округа во внутренних войсках получили то же распределение, что и гражданские.

А еще Екатеринбург – финансовая столица Урала. В Уральское главное управление ЦБ РФ помимо Свердловской области попали также Курганская, Тюменская (с округами), Челябинская, Оренбургская области, Башкирия и Пермский край.