300 фактов о Екатеринбурге. Здесь прошел первый саммит БРИК

Факт № 136. В 2009 году именно Екатеринбург стал местом проведения первого саммита блока БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая.

Российский президент Дмитрий Медведев назвал саммит «выдающимся историческим событием». А влиятельная американская газета The New York Times практически сразу окрестила первый саммит БРИК «предупредительным выстрелом в сторону Вашингтона». Издание сделало вывод, что первый саммит призван подчеркнуть растущее экономическое влияние стран этой группы и необходимость больше считаться с их волей – особенно заинтересована в этом Россия.

Самим екатеринбуржцам саммит запомнился поквартирными обходами полиции, инструктажами о том, как правильно себя вести, а также перекрытиями дорог и большим количеством на улицах сотрудников МВД в белых рубашках.