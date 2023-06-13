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Вторник, 13 июня 2023, 15:13 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь прошел первый саммит БРИК

Факт 136. В 2009 году именно Екатеринбург стал местом проведения первого саммита блока БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая.

Российский президент Дмитрий Медведев назвал саммит «выдающимся историческим событием». А влиятельная американская газета The New York Times практически сразу окрестила первый саммит БРИК «предупредительным выстрелом в сторону Вашингтона». Издание сделало вывод, что первый саммит призван подчеркнуть растущее экономическое влияние стран этой группы и необходимость больше считаться с их волей – особенно заинтересована в этом Россия.

Самим екатеринбуржцам саммит запомнился поквартирными обходами полиции, инструктажами о том, как правильно себя вести, а также перекрытиями дорог и большим количеством на улицах сотрудников МВД в белых рубашках.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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