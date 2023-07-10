300 фактов о Екатеринбурге: первая научно-промышленная выставка прошла здесь в 1887 году

Факт № 163. Проведение в Екатеринбурге научно-промышленных выставок имеет давнюю историю. Первым подобным мероприятием стала Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка, которая проходила с 14 июня по 15 сентября 1887 года. Организатором выступило Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), партнерами – Уральско-Горнозаводская и Екатеринбургско-Тюменская железные дороги. Большую организационную помощь оказала Екатеринбургская городская дума, благосклонно идею приняли и в столице. На открытие прибыли несколько членов императорской семьи.

В выставке участвовали почти 4 тысячи экспонентов из 32 губерний. Участников разбили по 11 отраслевым секторам – естественно-исторический, горно-промышленный, фабрично-промышленный, кустарно-промышленный, сельскохозяйственный, художественный, учебный и т.д.

Главные награды выставки, золотые медали имени Его императорского высочества, государя наследника цесаревича, остались за представителями Екатеринбурга. Их получили Верх-Исетские заводы графини Стенбок-Фермор – «за отличное качество и отделку всехъ сортовъ железа и особенно кровельнаго», и глава города, купец I гильдии Илья Симанов «за отличное приготовление крупчатной муки и применение усовершенствованныхъ мельничныхъ механизмовъ».