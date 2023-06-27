300 фактов о Екатеринбурге. Первый полет аэроплана в городе

Факт № 149. Летом 1911 года в Екатеринбурге состоялось историческое событие. Один из первых авиаторов в России Александр Васильев продемонстрировал уральцам полет аэроплана.

Летчик и его машина «Блерио-XI бис» прибыли в город по железной дороге. В назначенный день на местном ипподроме было не протолкнуться. За право увидеть полет «железной птицы» екатеринбуржцы платили по 3 рубля – немалые по тем временам деньги. Как описывают городские издания, 27 июня 1911 года все трибуны, ложи, боковые места и дорожки ипподрома заполонила публика. Но гораздо больше людей было на прилегающих площадях и улицах. «Около больницы Красного Креста давка. Цепь солдат удерживает стремление толпы взобраться на забор. Заняты все крыши, даже на балконе водокачки в доме братьев Агафуровых видны зрители», – свидетельствовала екатеринбургская пресса.

Летчик и его самолет появились на ипподроме в 20 часов 30 минут. По окончании всех приготовлений последовала череда команд, и аэроплан после короткой пробежки взмыл в воздух. Дальнейшее очевидец описал следующим образом: «Птица» высоко над волнующимися толпами народа совершает свои красивые, плавные полеты. Вот она проносится над ипподромом, наводя страх на наиболее трусливых, боящихся падения и быстро отходящих в сторону. Вот несется над городом, скрываясь из глаз. Совершив несколько кольцеобразных рейсов, авиатор очень красиво и плавно, внезапно остановив мотор недалеко от земли, спустился на ипподром. Аэроплан, прокатившись несколько сажень по земле, совершенно остановился, встреченный громом аплодисментов и криками вполне довольных и удовлетворенных зрителей. Затем аэроплан был проведен на дорожку к павильону, где и был предоставлен осмотру публики».

После полета «Блерио» в Екатеринбурге резко вырос интерес к авиации. Любимым развлечением детей стали запуски воздушных змеев, а многие подростки увлеклись авиамоделированием.