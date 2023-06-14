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Среда, 14 июня 2023, 14:19 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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З00 фактов и Екатеринбурге. Здесь был че Гевара

Фото: Getty Images

Факт 137. Сегодня, 14 июня 2023 года, 95 лет исполнилось бы команданте кубинской революции 1959 года Эрнесто Че Геваре. Он родился в Аргентине в 1928 году и был писателем, революционером и партизанским лидером. Известная фигура кубинской революции стала символом восстания, а портрет Че является одним из самых узнаваемых снимков в мире. Приставка Че – «подарок» от соратников Эрнесто, так они подчеркивали его аргентинское происхождение.

Че Гевара оставил свой, правда небольшой, след и в истории Екатеринбурга. Город вместе с Фиделем Кастро, Че, будучи руководителем охраны кубинского лидера, посетил в 1963 году. В мае того года у них состоялся большой вояж по СССР.

Важному гостю Фиделю Кастро выделили лучший номер, состоящий из трех комнат, с панорамным видом на Свердловск. Че жил в апартаментах попроще, это был двухкомнатный полулюкс.

Свою жизнь Че Гевара закончил в 39 лет, он был расстрелян, попав в плен в Боливии, после пыток.

Гостиница «Центральная» в Екатеринбурге работает до сих пор. Номера Кастро и Че Гевары доступны к бронированию.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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