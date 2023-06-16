300 фактов о Екатеринбурге. Здесь делали оборудование для бурения сверхглубоких скважин

Факт № 139. В Екатеринбурге делали оборудование для бурения самой протяженной скважины на Земле – Кольской сверхглубокой. Ее глубина до прекращения проекта составляла более 12 км, это ниже, чем Марианская впадина.

Для реализации амбициозного научно-познавательного проекта, по значимости сопоставимого с полетом в космос, были задействованы силы коллектива Уралмашзавода. Особенность советской технологии заключалась в проводке скважины опережающим стволом с помощью отечественного турбинного способа бурения с применением бурильных труб из алюминиевых сплавов. Целью бурения были не добыча нефти и газа, а исследования нижних слоев земной коры и мантии. Проект реализовывала специально созданная экспедиция глубокого бурения.

Как самая глубокая в мире Кольская скважина занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Отметим, что на Уралмашзаводе же делали оборудование для бурения Уральской сверхглубокой скважины. Она находится в 5 км к западу от Верхней Туры. Длина шахты составляет более 6 км. На сегодняшний день данный проект прекратил существование, на этом месте находится другое производство.