300 фактов о Екатеринбурге. Город не понравился Борису Пастернаку

Факт № 140. В июне 1932 года по заданию Союза писателей в Свердловск прибыл Борис Пастернак. На Урале он должен был написать очерк или поэму о ходе коллективизации или индустриализации.

Однако Свердловск писателю не понравился. Он нашел, что здесь «отвратительный континентальный климат с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемащиваемого и исковыренного многочисленными стройками».

Вскоре после приезда Пастернаку отвели правительственную дачу на Шарташе и «прикрепили» к спецпитанию. Тогда стало еще хуже: вокруг спецстоловой ходили оборванные, голодные люди с протянутыми руками, они просили хлеба. Пастернак отдавал им что мог. Ситуацию он воспринимал очень тяжело.

Через месяц случилось ЧП, после которого Пастернак решил срочно вернуться в Москву: он и его семья чуть не утонули на лодке, катаясь по Шарташу. Вернувшись в столицу, Пастернак пришел в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала «без задних ног», что писать ничего не будет и что увиденное им превосходит всякое человеческое разумение.