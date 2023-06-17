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Суббота, 17 июня 2023, 13:31 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Город не понравился Борису Пастернаку

Берег озера Шарташ

Факт 140. В июне 1932 года по заданию Союза писателей в Свердловск прибыл Борис Пастернак. На Урале он должен был написать очерк или поэму о ходе коллективизации или индустриализации.

Однако Свердловск писателю не понравился. Он нашел, что здесь «отвратительный континентальный климат с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемащиваемого и исковыренного многочисленными стройками».

Вскоре после приезда Пастернаку отвели правительственную дачу на Шарташе и «прикрепили» к спецпитанию. Тогда стало еще хуже: вокруг спецстоловой ходили оборванные, голодные люди с протянутыми руками, они просили хлеба. Пастернак отдавал им что мог. Ситуацию он воспринимал очень тяжело.

Через месяц случилось ЧП, после которого Пастернак решил срочно вернуться в Москву: он и его семья чуть не утонули на лодке, катаясь по Шарташу. Вернувшись в столицу, Пастернак пришел в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала «без задних ног», что писать ничего не будет и что увиденное им превосходит всякое человеческое разумение.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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