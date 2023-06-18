300 фактов о Екатеринбурге. Городом-миллионником он стал в 1967 году

их и назначили миллионными жителями города. Каждому из детей с родителями полагалась в подарок от города квартира. Отбор велся тщательно – семьи должны были быть положительными и представлять разные слои социума – от рабочих до интеллигенции.

Самым медийно раскрученным миллионным жителем Свердловска-Екатеринбурга стал родившийся 21 января 1967 года Игорь Кузнецов, второй ребенок в семье рабочих с завода имени Калинина. Семья жила в доме барачного типа на Эльмаше, а благодаря появлению на свет Игоря получила новую двушку на Старых Большевиков.

Помимо торжеств по случаю рождения миллионных жителей Свердловска их всех широко чествовали еще только раз – когда они пошли в школу. Правда, речь шла уже о шести первоклассниках. Одна из новорожденных, к сожалению, умерла в первый год жизни.