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Понедельник, 19 июня 2023, 13:11 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Если пельмени, то уральские

Факт 142. Если спросить жителей Перми, Челябинска, Ханты-Мансийска, Сыктывкара, Новосибирска, Тюмени (как и множества других городов), к кухне какого региона относятся пельмени, то каждый ответит, что именно к его. Но бренд «уральские пельмени» – один из самых мощных, и появился он благодаря Свердловску. Точнее, местному ресторану «Уральские пельмени», который долгое время работал на первом этаже гостиницы «Исеть». Он открылся еще в 1973 году и специалитетом были, как не трудно догадаться, пельмени. В разные годы можно было попробовать это блюдо с разными начинками, но культовыми были пельмени из двух фаршев – свинины и лосятины.

В разные годы ресторан посещали звезды советской и российской эстрады, но, как пишет «Областная газета», в воспоминаниях работников главной почитательницей пельменей из ресторана в «Исети» была Эдита Пьеха.

Ресторан до 2003 года находился на балансе государства, а после был продан. В течение нескольких лет на месте работали столовая (на первом этаже) и ресторан (на втором), где подавали блюда русской кухни, в том числе и пельмени. Но в 2014 году новые владельцы решили отказаться от прежней концепции и закрыли «Уральские пельмени».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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