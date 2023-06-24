300 фактов о Екатеринбурге. Маяковский писал не только про Лиличку

Факт № 146. В январе 1928 года в Свердловске побывал поэт Владимир Маяковский. Он, конечно, выступал со своими стихами перед уральскими рабочими, правда, с первого раза устроить концерт не удалось – заведующий площадки, Делового дома, где сейчас находится филармония, поставил слишком высокую цену за аренду сцены, но вмешался случай, организатор гастролей Маяковского Павел Лавут случайно встретил в Свердловске наркома Анатолия Луначарского, бывшего тут с рабочим визитом, и тот помог устроить выступление поэта.

Во время поездки на Урал Маяковский успел съездить к месту, где предположительно были захоронены царские останки, причем поскольку никакой специальной дороги к тем местам в то время не было, это было довольно экстремальное мероприятие.

Поэт также негодовал по поводу знаменитой грязи, в которой, гуляя по улице Вайнера, испачкал все ботинки (так, по крайней мере, сообщали в мемуарах сопровождавшие его люди.) А еще, по легенде, поэт зашел в новую квартиру какого-то рабочего и якобы так вдохновился, что написал стихи «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру».

Есть и стихотворение, которое совершенно точно Владимир Владимирович написал под впечатлением от поездки, – это «Екатеринбург-Свердловск».