300 фактов о Екатеринбурге. Тут придумали конфеты из моркови

Факт № 147. Конфеты из моркови – звучит странно и не очень привлекательно, но свердловским технологам удалось сделать самобытный и, главное, вкусный продукт. Конечно, не из-за изобилия, а совсем наоборот. Советские граждане очень любили грильяжные конфеты «Метеорит» с фундуком, но этот ингредиент закупали за рубежом, и он был очень дорогим. Поэтому перед кондитерами стояла задача – удешевить продукт, но чтобы он был таким же вкусным.

Технолог Свердловской кондитерской фабрики Марина Котенко с коллегами решила задачу, создав глазированные шоколадные конфеты из морковных цукатов, вываренных в сахарном сиропе и в меду. Так появился знаменитый свердловский «Рыжик», который надолго стал одним из самых желанных уральских сувениров.