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Воскресенье, 25 июня 2023, 14:14 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Тут придумали конфеты из моркови

Факт 147. Конфеты из моркови – звучит странно и не очень привлекательно, но свердловским технологам удалось сделать самобытный и, главное, вкусный продукт. Конечно, не из-за изобилия, а совсем наоборот. Советские граждане очень любили грильяжные конфеты «Метеорит» с фундуком, но этот ингредиент закупали за рубежом, и он был очень дорогим. Поэтому перед кондитерами стояла задача – удешевить продукт, но чтобы он был таким же вкусным.

Технолог Свердловской кондитерской фабрики Марина Котенко с коллегами решила задачу, создав глазированные шоколадные конфеты из морковных цукатов, вываренных в сахарном сиропе и в меду. Так появился знаменитый свердловский «Рыжик», который надолго стал одним из самых желанных уральских сувениров.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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