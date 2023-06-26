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Понедельник, 26 июня 2023, 13:57 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: с чего началась массовая застройка города

Факт 149. Первый пятиэтажный крупноблочный дом – прародитель хрущевок – появился в Свердловске в 1935 году на улице Сакко и Ванцетти, 58. Именно с него пошло в городе массовое индустриальное строительство, которое должно было быстро решить проблему нехватки жилья.

Задача построить как можно больше многоквартирных домов за короткий срок стояла в те годы по всему СССР, потому что люди ютились в общежитиях и коммунальных квартирах. Первые шести- и восьмиэтажные дома в Москве построили в 1927-1928 годах, а в Свердловск крупноблочный метод пришел на 8 лет позже. Вслед за первым домом на Сакко и Ванцетти крупноблочные здания строили на Малышева, Гагарина, Баумана. Многие из них, включая «первенца», стоят до сих пор. Массовое производство блоков в Свердловске началось в 1950-е годы, но уже в 1960-е на смену пришло крупнопанельное строительство. До конца 1980-х годов 70% домов возводилось именно по этой технологии, позволявшей значительно сократить сроки ввода в строй новых объектов. Выпускал панели завод ЖБИ.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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