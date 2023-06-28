300 фактов о Екатеринбурге: в самом центре города находится СИЗО

Факт № 151. В центре Екатеринбурга за колючей проволокой находится СИЗО. Это одно из старейших подобных учреждений в России, первый камень Екатеринбургского централа был заложен еще в 1828 году. Деревянный острог не справлялся со своими задачами, и было решено строить новый тюремный замок. Первый корпус тюрьмы на 109 человек предназначался для местных осужденных. Была даже комната для женщин и место для работы. В годы СССР учреждение несколько раз реконструировалось, расширялось, обрастало новыми помещениями.

Несколько раз в истории современной России обсуждался вопрос переноса СИЗО из центра города. В том числе – накануне чемпионата мира по футболу в 2018 году. Изолятор находится прямо напротив «Екатеринбург-Арены». Называлась даже необходимая сумма, 6,3 млрд рублей. На сайте мэрии шло голосование, горожане одобрили. Но до каких-то реальных действий не дошло. А в 2023 году руководство ФСИН заявило, что ничего переносить не будут – планов таких нет и не было. К тому же, считают там, изолятор в центре города удобен и арестантам, и адвокатам.