российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 июня 2023, 14:48 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: как эвакуация в годы войны изменила город

Факт 152. Свердловск стал одним из промышленных и оборонных центров в годы Великой Отечественной войны. В стране шла массовая эвакуация заводов на Урал, несколько предприятий перевезли в Свердловск, что навсегда изменило город.

Еще до войны был построен завод Уралмаш, здесь выпускали экскаваторы, дробилки, в военные годы – самоходные установки и корпуса танков. Сюда эвакуировали Ижорский завод и еще несколько оборонных предприятий. На территории Уралэлектротяжмаша были размещены заводы из Москвы и Ленинграда, Уральский турбомоторный завод принял Харьковское и Ленинградское производство, а завод имени Калинина – это завод № 8 Москвы.

Киевский завод «Большевик» стал фундаментом для Уралхиммаша: оборудование привозили зимой 1941 года, спешно заливали площадки, подводили электричество, и уже начинали выпускать продукцию, хотя стен еще не было. На территории Уралкабеля были заводы из Киева и Москвы. Московский инструментальный завод стал Свердловским инструментальным заводом. Оптико-механический завод, Уральский приборостроительный завод, «Вектор», НПО автоматики – все они выросли из эвакуированных на Урал предприятий.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

Новая екатеринбургская капсула времени будет высотой 140 см / 300 фактов о Екатеринбурге: в самом центре города находится СИЗО / 300 фактов о Екатеринбурге. Первый полет аэроплана в городе / 300 фактов о Екатеринбурге: с чего началась массовая застройка города / 300 фактов о Екатеринбурге. Тут придумали конфеты из моркови / 300 фактов о Екатеринбурге. Маяковский писал не только про Лиличку / В День города на здание мэрии спроецируют световое шоу в 3D / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь курсирует междугородний трамвай

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,