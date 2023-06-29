300 фактов о Екатеринбурге: как эвакуация в годы войны изменила город

Факт № 152. Свердловск стал одним из промышленных и оборонных центров в годы Великой Отечественной войны. В стране шла массовая эвакуация заводов на Урал, несколько предприятий перевезли в Свердловск, что навсегда изменило город.

Еще до войны был построен завод Уралмаш, здесь выпускали экскаваторы, дробилки, в военные годы – самоходные установки и корпуса танков. Сюда эвакуировали Ижорский завод и еще несколько оборонных предприятий. На территории Уралэлектротяжмаша были размещены заводы из Москвы и Ленинграда, Уральский турбомоторный завод принял Харьковское и Ленинградское производство, а завод имени Калинина – это завод № 8 Москвы.

Киевский завод «Большевик» стал фундаментом для Уралхиммаша: оборудование привозили зимой 1941 года, спешно заливали площадки, подводили электричество, и уже начинали выпускать продукцию, хотя стен еще не было. На территории Уралкабеля были заводы из Киева и Москвы. Московский инструментальный завод стал Свердловским инструментальным заводом. Оптико-механический завод, Уральский приборостроительный завод, «Вектор», НПО автоматики – все они выросли из эвакуированных на Урал предприятий.