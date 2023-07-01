300 фактов о Екатеринбурге: стоянка древнего человека в черте современного города

Факт № 154. В границах Екатеринбурга, в микрорайоне ЖБИ, находится археологический и геологический памятник – Шарташские Каменные Палатки. Это гранитные скалы-останцы, которым около 300 миллионов лет.

Камни представляют собой нагромождение плит высотой 10-20 метров. Археологи полагают, что здесь была стоянка древнего человека, люди жили близ озера Шарташ в III тысячелетии до нашей эры. Гряда камней была условным центром поселения и жертвенным местом.

Позднее, в годы революции, здесь проходили нелегальные собрания рабочих, встречались большевики, выступал Яков Свердлов. Тогда территория еще не была частью города. Теперь же всего в нескольких десятках метров находятся жилые дома, а на Каменных Палатках отдыхают горожане. С северной стороны скалы достаточно пологие и образуют удобные выступы, по которым без проблем можно подняться наверх. Что многие и делают. К сожалению, часто между камнями можно найти застрявшие окурки и битое стекло, а на самих камнях красуются надписи типа «Здесь был Вася».