300 фактов о Екатеринбурге. Его жители не понравились Антону Чехову: «При рождении их присутствует не акушер, а механик»

Факт № 156. Многим приезжим знаменитостям Екатеринбург не нравился. В том числе и великому русскому писателю Антону Чехову. Причем ему не понравился не только сам город, но и его жители.

Будучи в нашем городе проездом, Чехов писал семье: «Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь».

В самом городе Чехову не понравились грязь, неуклюжие извозчики и качество дорог. Писатель счел город «провинциальным».