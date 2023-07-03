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Понедельник, 3 июля 2023, 15:05 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Его жители не понравились Антону Чехову: «При рождении их присутствует не акушер, а механик»

Факт 156. Многим приезжим знаменитостям Екатеринбург не нравился. В том числе и великому русскому писателю Антону Чехову. Причем ему не понравился не только сам город, но и его жители.

Будучи в нашем городе проездом, Чехов писал семье: «Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь».

В самом городе Чехову не понравились грязь, неуклюжие извозчики и качество дорог. Писатель счел город «провинциальным».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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