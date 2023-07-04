300 фактов о Екатеринбурге: первую публичную библиотеку открыли на пожертвования горожан

Факт № 157. Первая публичная библиотека в Екатеринбурге открылась только в 1916 году – это была библиотека имени Белинского. Сначала она располагалась в здании на улице Карла Либкнехта, 8. Сама идея открыть библиотеку для людей зародилась раньше: в 1899 году по инициативе Екатеринбургского общества любителей изящных искусств стали собирать пожертвования. Удалось собрать 4,5 тысячи рублей.

Белинка работала на улице Карла Либкнехта до 1959 года. Затем переехала в свои нынешние помещения – на улице Белинского.