300 фактов о Екатеринбурге: в городе есть дом-корабль

Факт № 158. Сейчас немногие помнят, но в 1930-е годы в Свердловске спорткомплекс «Динамо» называли домом-кораблем. Именно в форме судна построен фасад бывшего Дома физкультурника. Архитектор Вениамин Соколов сделал там и палубы, и шлюпки, и окна-иллюминаторы, и мачты.

После своего открытия комплекс стал центром спортивной жизни Свердловска. Например, здесь прошла Урало-Кузбасская спартакиада, в которой приняли участие сильнейшие спортсмены СССР. А еще именно на ледовом катке «Динамо» была установлена одна из первых новогодних елок Свердловска. Спорткомплекс действует до сих пор.