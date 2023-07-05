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Среда, 5 июля 2023, 13:40 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: в городе есть дом-корабль

Факт 158. Сейчас немногие помнят, но в 1930-е годы в Свердловске спорткомплекс «Динамо» называли домом-кораблем. Именно в форме судна построен фасад бывшего Дома физкультурника. Архитектор Вениамин Соколов сделал там и палубы, и шлюпки, и окна-иллюминаторы, и мачты.

После своего открытия комплекс стал центром спортивной жизни Свердловска. Например, здесь прошла Урало-Кузбасская спартакиада, в которой приняли участие сильнейшие спортсмены СССР. А еще именно на ледовом катке «Динамо» была установлена одна из первых новогодних елок Свердловска. Спорткомплекс действует до сих пор.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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