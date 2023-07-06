300 фактов о Екатеринбурге: здесь открыли самый большой в СССР комбинат бытового обслуживания

Факт № 159. В марте 1964 года в Свердловске открыли новый комбинат бытового обслуживания «Рубин». Девятиэтажное здание, в котором разместились кафе, швейное ателье, ателье по пошиву обуви, парикмахерские (мужские и женские залы), фотостудии, а также конторы, которые оказывали другие услуги населению, было самым большим в СССР.

«Рубин» спроектировал архитектор П. Деминцев, он также является автором знаменитого фонтана «Каменный цветок». До строительства комбината бытовых услуг, который, кстати, также стал первым «небоскребом» города, на его месте была сначала церковь «Малый златоуст», которую снесли в 1928 году, а потом – склад для строительных материалов для Дома контор, расположенного напротив.

Название «Рубин» обусловлено архитекторской задумкой – здание по форме должно было напоминать драгоценный камень, но данная ассоциация для населения была неочевидна, и потому на крыше установили большую надпись «Рубин». Сняли ее в 2010-х. А в нулевых функционал здания как комбината бытовых услуг за ненадобностью был утрачен, и оно превратилось в обычный офисник.