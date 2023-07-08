300 фактов о Екатеринбурге: здесь придумали знаменитое пиво «Исетское»

Факт № 161. В СССР в свое время выпускалось официально 350 сортов пива, из которых несколько десятков по рецептуре были взяты за эталон и воспроизводились во всей большой стране. Одним из эталонных сортов стало пиво «Исетское», рецепт которого придумали в Свердловске.

Варилось «Исетское» на пивзаводе «Исетский», автором рецептуры был

Георгий Дюмлер. Придумал он ее в связи с большим дефицитом – во времена Хрущева страна оказалась практически без хлеба, который делали тогда в том числе из кукурузы. Не хватало и пивоваренного ячменя для того, чтобы производить ячменный солод. Поэтому пивовары применяли так называемое несоложенное сырье, которое не было в дефиците, – это различные зернопродукты и сахар.

Недостаток пивоваренного ячменя заставил Георгия Дюмлера экспериментировать, составлять новые рецептуры и выйти в итоге на «Исетское».

Это было светлое пиво с высокой экстрактивностью начального сусла – 16 процентов. К 70 процентам светлого солода добавляли 15 процентов рисовой сечки и 15 процентов сахара. Сахар тогда был тростниковый – кубинский, что придавало пиву особенный вкус.

За 50 суток брожения пиво получалось довольно крепким – в нем было примерно пять процентов алкоголя. Это был самый крепкий пенный напиток, который тогда варили в Свердловске. Согласно ГОСТу, сваренное на любом пивзаводе пиво с плотностью 16 процентов должно было называться «Исетским». И варился этот сорт на множестве советских заводов, но подлинное «Исетское», по мнению ценителей, делалось только в Свердловске, и пользовалось у населения большим успехом.

Пиво «Исетское» варят и сегодня, в разных городах России, но к начальному рецепту оно уже не имеет отношения.

В Екатеринбурге «Исетское» больше не производят – пивзавод закрылся в 2004 году.