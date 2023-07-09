300 фактов о Екатеринбурге: здесь выпускали мечту всех хозяек СССР – стиральную машину «Малютка»

Факт № 162. В Свердловске в семидесятые годы на заводе «Уралмаш» начали собирать мечту всех женщин страны – стиральную машину «Малютка». Благодаря своим небольшим размерам она влезала даже в самые тесные квартиры. Габариты устройства составляли 45 х 55 х 37 см.

Прототипом «Малютки» послужила французская стиральная машина «Фея», которую из командировки в Москву привез главный конструктор Уралмашзавода Иосиф Мицингендлер. Он и предложил запустить на предприятии производство такой же, но советской модели.

Перед разработчиками была поставлена задача создать производство новой стиральной машины с минимальными затратами на конструирование двигателя. У «Феи» был моторчик размером с мужской кулак, а в СССР таких маленьких электродвигателей не производили. В связи с этим было получено указание поставить в «Малютку» двигатель того же класса, что и у больших стиральных машин – «Вятка», «Волжанка» и «Кишинэу».

С помощью конструкторских ухищрений данную задачу удалось решить, потом некоторое время было потрачено на то, чтобы придумать, из чего сделать легкий бак для стирки, устойчивый к агрессивному воздействию воды и моющих средств. В итоге его сделали из специального пластика АБС 2020 (акрилонитрил, бутадиен и стирол). В общей сложности на разработку «Малютки» ушло примерно четыре года.

Аппарат вышел практичным и надежным, у некоторых «Малютки» работают до сих пор, например, на дачах.

С 1973 по 1990 год на Уралмаше выпускали до 50 тысяч «Малюток» в месяц, весь этот объем раскупался очень быстро. Закат эпохи «Малюток» произошел в середине девяностых, когда в страну начали импортировать иностранную технику. Стиральные машины иностранного производства были автоматическими и современными, конкуренции с ними «Малютка» не выдержала. К 1996 году выпуск «Малюток» упал до полутора тысяч в месяц, а вскоре прекратился вообще.