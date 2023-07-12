300 фактов о Екатеринбурге: здесь выпускали кукол из опилок с наклеенными волосами

Факт № 165. В Свердловске была своя фабрика по производству детских игрушек. Она начала работу в 1956 году. До этого в городе работали промышленные артели, которые выполняли мелкие заказы: делали гвозди, маски, елочные картонные и пенопластовые игрушки, кукол из опилок с клеем и так далее.

В 1956 году все артели было решено объединить и сделать промкомбинат «Игрушка».

Здесь выпускали кукол из опилок (ими набивали голову и руки) с телом из материала с набивкой, а также шили мягкие игрушки.

В 1973 году у фабрики появилось свое клеймо – лисичка. Затем на предприятии стали делать кукол из пластмассы. Это были: Наташа, Вика, Юля, Лиза, Мила, Оля, Зина-поваренок, Дуняша, пупс-голыш. Данный ассортимент выпускался до 1978 года.

В 1978 году в Италии удалось купить машину, которая позволила волосы на головах кукол не приклеивать, а пришивать. После того в ассортимент фабрики была введена кукла Изабелла. Помимо волос, у нее еще были глаза, которые открывались и закрывались. Их тоже привозили из Италии. Модельер разработал для этой куклы 6 комплектов костюмов. В том же 1978 году на фабрике появилась машина по производству пластизоля (резины). Были созданы куклы из жесткого полиэтилена (пластмассы) с закрывающимися глазами. Пластмассовых кукол с закрывающимися глазами и прошитыми на голове волосами звали Оля, Юра, Ира, Люда, Первоклассница, Грелка (на базе куклы Оли), Света. Когда в СССР отмечали дни русско-украинской дружбы, были созданы куклы Богдан и Оксана в народных костюмах.

В 90-е годы прошлого века у предприятия начались финансовые сложности. Руководству пришлось начать изготавливать наборы гвоздей и шурупов. Для того чтобы сотрудники могли получить деньги, обязательно надо было выпустить объем гвоздей по плану. Поэтому в конце месяца все сотрудники отправлялись на упаковку гвоздей и шурупов. Гвозди взвешивали на обычных магазинных весах и фасовали в наборы.

В 2006 году фабрика отметила 50 лет со дня основания, а в мае 2007 года – закрылась.