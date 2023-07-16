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Воскресенье, 16 июля 2023, 12:58 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: здесь расстреляли царскую семью

Факт 169. Екатеринбуржцы печально шутят о том, что чем бы ни прославился город, о нем всегда будут говорить: «А, это там, где царя убили». Действительно, в Екатеринбурге в 1918 году в ночь с 16 на 17 июля в подвале дома инженера Ипатьева были расстреляны члены императорской семьи – Николай Второй с супругой Александрой Федоровной, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, а также слуги Алоизий Трупп, Анна Демидова, Евгений Боткин и Иван Харитонов.

Вокруг убийства и захоронения тел Романовых до сих пор ходит множество легенд и споров. Одни утверждают, что это была ритуальная расправа, другие – что кто-то из Романовых мог спастись.

Множество толков и вокруг места захоронения расстрелянных большевиками людей, нет точной информации, где это произошло, – в Поросенковом Логу или на Ганиной Яме.

Русская православная церковь, канонизировавшая Романовых, по сей день не признает останков, обнаруженных под Екатеринбургом и перезахороненных в Петропавловской крепости, притом что Следственный комитет России в день столетия расстрела царской семьи официально заявил: генетическая экспертиза подтвердила подлинность этих останков.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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